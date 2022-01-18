Евакуація російських дипломатів: у МЗС України роз'яснили ситуацію

Міністерство закордонних справ України заявляє, що не отримувало від Росії інформацію про евакуацію її співробітників посольства і консульств Росії з території України, повідомляє УНІАН.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників" , - заявив Ніколенко.

Як сказав речник, зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ.

Зокрема, на території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську.