Гіпотермія у кішок: чим небезпечне переохолодження і як допомогти вихованцю

Деякі породи кішок непогано пристосовані до низьких температур та зими – якщо вихованець живе у заміському будинку, то навіть прогулянка по засніженій ділянці йому не зашкодить. Але є серед котів і ті, хто дуже сприйнятливий до переохолодження, повідомляє Профиль.

Насамперед це тварини з хронічними захворюваннями, літні, а також кошенята. На ризик появи гіпотермії впливають і породні властивості. "Лисі" кішки мерзнуть сильніше і швидше, ніж їхні родичі з довгою густою шерстю.

При якій температурі у котів може виникнути гіпотермія

Температура тіла здорової дорослої кішки на кілька градусів вища, ніж у людини. Зазвичай, це 38-39°C. Якщо вона падає і залишається на рівні 37 ° C або нижче, вихованцю загрожує небезпека.

Гіпотермія можлива, коли температура тіла кішки опускається значно нижче за норму. Це може статися, зокрема, через холодну погоду. Вітер та підвищена вологість посилюють ситуацію.

"Будь-яка температура навколишнього середовища, близька до нуля або нижче нуля, може піддати тварин ризику переохолодження", - попереджає лікар-ветеринар Ерін Катрібе, медичний директор товариства захисту тварин Best Friends Animal Society. Тому за холодної погоди краще не випускати тварину з дому.

Ознаки гіпотермії

Є ряд основних ознак гіпотермії у котів, які легко помітити:

тремтіння – коли кішці холодно, вона починає тремтіти. Це природний спосіб вироблення тепла;

холодні лапи, хвіст, ніс та вуха. Без нормального кровотоку також збільшується ризик обмороження;

бліді або сірі ясна.

Коли кішка намагається зберегти тепло тіла, вона може перестати шукати джерело тепла та звернутися калачиком. На цьому етапі тварина може відчувати помірну гіпотермію. У міру того, як вона стає більш серйозною, частота серцевих скорочень та дихання уповільнюються. Кішка, яка страждає від сильного переохолодження, може знепритомніти і впасти в кому.

Що робити при підозрі на переохолодження кішки

За перших ознак переохолодження віднесіть кішку в тепле і сухе місце, радить фахівець. За легкої гіпотермії часто досить простого зігрівання: можна загорнути тварину в ковдру, обкласти її пляшками з теплою водою. Якщо у кішки виявляються якісь серйозні ознаки гіпотермії або домашні методи зігрівання не працюють, потрібна негайна ветеринарна допомога. Кішки набагато чутливіші до змін погоди, ніж люди. І холод, як і вологість, вони не люблять.