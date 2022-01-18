Вчені попередили про глобальну небезпеку сонячної геоінженерії

Вчені попередили, що геоінженерні схеми планетарного масштабу, націлені на боротьбу з глобальним потеплінням, є потенційно небезпечними. Про це повідомляється у прес-релізі на Phys.org, повідомляє Лента.ру.

За даними фахівців, навіть якщо викид мільярдів частинок сірки дозволить зменшити надходження сонячного проміння на поверхню Землі, негативні наслідки можуть переважити переваги. Сонячна геоінженерія не може ефективно контролюватись, тому експерти закликали уряди та ООН запобігти її використанню як варіант кліматичної політики.

Хоча, згідно з Паризькою угодою, країни світу взяли зобов'язання обмежити зростання температури поверхні Землі 1,5 градусами Цельсія вище за доіндустріальні значення, кліматологи заявляють, що цей поріг буде перевищено протягом десятиліття. Причиною цього стане нездатність скоротити викиди парникових газів, тому деякі політики та вчені заявляють про необхідність використання сонячної геоінженерії, яка «затемніть» атмосферу. Навіть невелика кількість частинок сірки може значно загальмувати потепління.

Однак подібне втручання може порушити мусонні зливи, від яких залежить рівень води в Амазонці, а також сільське господарство у Південній Азії та Західній Африці. Крім того, можливий «шок скасування», коли припинення викиду часток спричиняє значне зростання температури. Цей метод не запобігає зростанню вуглекислоти в атмосфері, що може викликати зміни в хімічному складі Світового океану, який обмінюється газами з повітряною оболонкою.

Менш суперечливі методи включають відбілювання дахів та дорожніх покриттів, а також освітлення листя сільськогосподарських культур за допомогою генетичної модифікації.