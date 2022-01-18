У небі над Венесуелою та Кубою помітили американські військові літаки

Після того, як у мережі з'явилася інформація про підготовку Росією розміщення на Кубі та у Венесуелі ядерних ракет, американські військові літаки-розвідники почали літати над територією цих держав, повідомляє Лента.Ру.

Літаки США вже третю добу патрулюють можливі місця розміщення російських військових баз у Венесуелі та на Кубі. На думку порталу Avia.pro, зараз американські літаки-розвідники проводять моніторинг активності у локаціях, де можуть бути встановлені російські ядерні озброєння.

Раніше джерела The New York Times повідомили, що Росія готова розмістити ядерні ракети ближче до США. Автори видання порівняли цей сценарій із Карибською кризою 1960-х, коли СРСР розмістив ядерну зброю на Кубі.