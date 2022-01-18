Німеччина закрила небо для перевезення військової допомоги Україні
Британські літаки з військовою допомогою для України змушені були 17 січня облітати територію Німеччини і слідувати довшим шляхом. Це сталося через те, що ФРН не дозволила використовувати своє небо для цих цілей. Про це, з посиланням на UK Defence Journal, пише Ольга Белей, РБК-Україна.
"Два британських транспортних літаки C-17, що перевозили озброєння до України, були змушені облетіти повітряний простір Німеччини після того, як Німеччина відмовилася поставляти оборонне озброєння Україні", - пише видання.
Варто відзначити, що в понеділок, 17 січня, в аеропорту Бориспіль здійснили посадку два транспортні літаки C-17a Globemaster III британських ВПС, які, імовірно, доставили легкі протитанкові оборонні системи.
При цьому, відповідно до трекінгової карти, британським літакам довелося летіти в обхід території Німеччини.
Автор видання пов'язує таке ускладнення маршруту з тим, що Німеччина дотримується політики відмови від постачання зброї Україні.