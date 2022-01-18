До американської місячної програми приєднатися нова країна

Співпраця – запорука успіху. Це правило працює навіть у космічній галузі. Саме тому деякі держави об'єднуються, щоб досягти великих успіхів. І саме такою є програма "Артеміда", повідомляє 24 Канал.

Програма "Артеміда" покликана повернути людство на Місяць і розпочати новий етап космічної експансії. Підписуючи так звані Угоди Артеміди, країни погоджуються на співпрацю у космосі, дослідження Місяця, Марсу та малих тіл Сонячної системи.

Станом на січень 2022 року Угоди Артеміди підписали такі країни: США, Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати, Україна, Бразилія, Південна Корея, Мексика, Польща та Нова Зеландія. Що ж, тепер можливо вітати нового учасника своєрідного "космічного клубу" – Ізраїль.

Пропозицію про приєднання до Угод "Артеміди" подав Міністр закордонних справ Держави Ізраїль Яїр Лапід, про що він повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

"Сьогодні я представив на затвердження Уряду Угоди "Артеміди", угоди, ініційовані NASA, про співпрацю у сфері освоєння космосу. Ми разом йдемо у глобальне та інноваційне майбутнє, в якому різні країни мобілізують ресурси для науки та досліджень та разом розвивають космічну дипломатію. (угод – 24 канал) підвищить співпрацю у торговельно-економічній галузі у космічній сфері між галузями країн, які їх підписали”, – написав Лапід.

Ймовірно, договір ратифікують наступного тижня. Слід пам'ятати, що космос та Ізраїль – це не чужі один одному речі. Наприклад, 2019 року країна відправила на Місяць посадковий апарат "Берешит". На жаль, той розбився під час посадки, але тепер планується вже друга місія, яка буде партнерською з ОАЕ. Однак, як бачимо, космічні амбіції держави Ізраїль набагато більші.