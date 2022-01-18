У Києві та Кривому Розі повідомили про замінування шкіл
У столиці до кол-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. Також повідомляється про замінування шкіл Кривого Рогу. Правоохоронці проводять перевірку інформації.
Про це заявила керівник прес-служби ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Світлана Водолага, передає Укрінформ.
«На кол-центр СБУ надійшла інформація про замінування 46 шкіл. Які саме школи – я не знаю, бо правоохоронці відпрацьовують власними силами», – сказала Водолага.
Ще одне "мінування" відбулося у Кривому Розі. Тут "шпигун російської розвідки" заявив, що в небезпеці одразу всі навчальні заклади міста і вимагає переслати на карту 50 тис. гривень, повідомляє "Сегодня".
"Я – шпигун російської розвідки офіційно заявляю, що замінував усі навчальні заклади міста Кривий Ріг. Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю на карту 50 000 грн. Загинуть тисячі дітей. Вирішувати вам", – написав анонім.
У зв'язку з цим проводиться евакуація дітей та персоналу навчальних закладів міста.