У Києві та Кривому Розі повідомили про замінування шкіл

У столиці до кол-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. Також повідомляється про замінування шкіл Кривого Рогу. Правоохоронці проводять перевірку інформації.

Про це заявила керівник прес-служби ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Світлана Водолага, передає Укрінформ﻿.

«На кол-центр СБУ надійшла інформація про замінування 46 шкіл. Які саме школи – я не знаю, бо правоохоронці відпрацьовують власними силами» , – сказала Водолага.

Ще одне "мінування" відбулося у Кривому Розі. Тут "шпигун російської розвідки" заявив, що в небезпеці одразу всі навчальні заклади міста і вимагає переслати на карту 50 тис. гривень, повідомляє "Сегодня".

"Я – шпигун російської розвідки офіційно заявляю, що замінував усі навчальні заклади міста Кривий Ріг. Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю на карту 50 000 грн. Загинуть тисячі дітей. Вирішувати вам" , – написав анонім.

У зв'язку з цим проводиться евакуація дітей та персоналу навчальних закладів міста.