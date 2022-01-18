У СБУ назвали кількість відбитих кібератак на урядові ресурси за 2021 рік
Служба безпеки України проводить комплексні заходи щодо запобігання і нейтралізації загроз інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України, повідомляє УНІАН.
За минулий рік локалізовано понад 2 тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.
СБУ заявляє, що 80 осіб притягнуті до кримінальної відповідальності, 26 з них – засуджені до різних термінів покарання.
Крім того, у спецслужбі повідомили, що в ході слідчо-оперативних дій "викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб РФ", що поширювали публічні заклики до захоплення влади і порушення територіальної цілісності України.
"За злочини проти державної безпеки нашої країни більше ніж 30 зловмисникам повідомлено про підозри, за майже 40 фактами правопорушень – обвинувальні вироки суду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 2021 році співробітники СБУ заблокували потужну кібератаку на українські урядові ресурси. Встановлено особи учасників протиправної діяльності. Ними виявились представники підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon, відзначили в Службі безпеки.
Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозру у державній зраді.
Крім того, у ході багатоетапної спецоперації нейтралізовано транснаціональну групу хакерів, яка вразила понад 150 комп’ютерних мереж вітчизняних та іноземних компаній вірусом Egregor.
"Збитки від злочинних дій зловмисників становили понад 80 млн дол.", - повідомляють у пресслужбі СБУ.
За даними СБУ, за 2021 рік були ліквідовані понад 20 ботоферм загальною потужністю майже 150 тисяч акаунтів.
"Зловмисники поширювали деструктивний контент для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні. Серед задокументованих фактів підривної діяльності – розповсюдження дезінформації щодо ситуації з COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що минулого року співробітники СБУ знищили злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків.
"Орієнтовний розмір неправомірної вигоди зловмисників становив більше ніж 150 млн доларів", - йдеться у повідомленні.