Tesla готує зменшену версію електропікапу Cybertruck

Американська компанія Tesla планує запропонувати покупцям пікап Cybertruck у двох варіантах – повнорозмірному та компактному. Очікується, що новинку представлять у березні на спеціальному заході, повідомляє Обозреватель.

Два роки тому, у листопаді 2019-го, Ілон Маск сказав, що в довгостроковій перспективі має сенс додати в модельний ряд мініатюрний Cybertruck. Але з того часу інформація про модель меншого розміру так і не була офіційно підтверджена.

Міні версія пікапа Telsa Cybertruck буде приблизно на 15-20% компактнішою за свого побратима. Джерело: insideevs.com

Зараз з'явилася інформація, що Tesla може показати обидві версії пікапа під час спеціального заходу, яке, як очікується, відбудеться у березні цього року. Новина походить від Тріпа Чоудрі, аналітика Global Equities Research. Він розповів, що в березні будуть показані обидві версії, причому вони будуть мати "значні зміни" у порівнянні з початковою версією Cybertruck. Крім того, за словами Чоудрі, "молодший" Cybertruck буде приблизно на 15-20% компактніший за свого побратима. Кузова для обох моделей виготовить компанія Steel Dynamics, виробничі потужності якої розташовуються приблизно 160 км від техаської гігафабрики Tesla.