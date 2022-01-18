Зірка "Сватів" Ганна Кошмал показала рідкісні сімейні фото
Українська акторка Ганна Кошмал, популярність якій принесла роль Женьки Ковальової у серіалі "Свати", показала шанувальникам рідкісні сімейні світлини. Зірка поділилася кадрами з чоловіком та дитиною, повідомляє Обозреватель.
В Instagram-stories Кошмал відповіла на прохання фанатів опублікувати низку фотографій та виклала знімки з близькими у різних локаціях.
Акторка постала в обіймах чоловіка Івана на тлі заходу сонця в полі.
Також артистка виклала знімки з їхнім трирічним сином Михайлом. Вони разом сиділи у літаку.
На ще одному знімку син зірки "Сватів" з'явився з морозивом.
Крім того, Кошмал опублікувала кадри, на яких постала в обіймах сина.