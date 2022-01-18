Клімкін про дії РФ: наступні два роки будуть важкими

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що наступні два роки будуть важкими для України, адже Росія робитиме спроби дестабілізувати ситуацію чи навіть повністю зруйнувати українську державу, повідомляє Європейська правда.

На його думку, Росія має різні підходи щодо Заходу та України. Клімкін вважає, що Москва переслідує стратегічну мету щодо західних країн – зменшити внутрішню єдність, зокрема через надання преференцій окремим країнам та розміщення нових видів озброєнь у "чутливих регіонах".

Щодо України РФ має тактичну мету – "послідовно шукати можливості для внутрішньої дестабілізації як привід для втручання".

"Москва послідовна у своїх амбіціях: йдеться не про відкладення або затримку нашого просування на Захід, а про гарантоване повернення України у свою зону впливу" , – вважає Клімкін.

На думку ексміністра, на Заході у багатьох політиків складається враження, що їхні держави більше турбуються за долю України, ніж вона сама. В цій ситуації, переконаний Клімкін, офіційний Київ має проявляти більшу суб'єктність у світі, особливо тоді, коли відбуваються спроби вирішити питання України без її участі.

Саме це буде намагатися використати Росія найближчими роками, вважає політик.

"Наступні два роки будуть гранично складними для України.Тож пройти їх за принципом "все, як раніше: говорити те саме і робити, що робиться" – не вдасться ані всередині країни, ані ззовні.