У МОЗ назвали основні симптоми штаму "Омікрон"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" має схожі симптоми із застудою, проте може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Про це повідомила прес-служба МОЗ﻿.

Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на «Омікрон» найчастіше спостерігають:

нежить (73%)

головний біль (67,5%)

втому (63,5)

чхання (60%)

біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19, зазначає МОЗ.

До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.