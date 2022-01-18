Саудівська Аравія захотіла витіснити Росію з ринку нафти в Європі

Саудівська Аравія домовилася забезпечувати близько половини нафтового імпорту Польщі, викупивши частку у великому нафтопереробному заводі Orlen у Гданську. Східна Європа вважалася російським ринком збуту нафти, але ситуація може змінитись, повідомляє Лента.Ру.

Orlen отримуватиме від саудитів до 337 тисяч барелів на добу. Нині головним постачальником нафти у Польщі виступає Росія. Останнім часом Польща стала купувати менше сировини нафтопроводом «Дружба» і більше — через термінал у Гданську.

"Це політика, оскільки складно повірити, що поставки з Саудівської Аравії танкерами будуть дешевшими, ніж російська нафта по трубі: логістичні витрати обійдуться мінімум у 20 відсотків собівартості, якщо тільки нафта не замінятиметься. З іншого боку — Польща і так давно закуповує нафту не тільки у Росії, у тому числі і у Saudi Aramco" , - зазначив керівник відділу аналітичних досліджень Вищої школи управління фінансами Михайло Коган.

Експерти вважають, що саудити хочуть частково витіснити Росію з ринку нафти у Європі.

Купівля частки в Orlen багато в чому справді виглядає як "вторгнення саудитів на російський ринок", вважає аналітик "Фінам" Андрій Маслов. Він вважає, що Саудівська Аравія збільшить присутність та постачання до європейських країн. У свою чергу, Росія може наростити продажі сировини на ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону, який є більш привабливим і перспективним з точки зору довгострокового зростання попиту.