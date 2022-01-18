Бізнес підійматиме ціни на продукти - Нацбанк

Значна частина українського бізнесу (68%) протягом наступних 12 місяців очікує зростання цін на продукти і послуги власного виробництва, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, який Національний банк провів у IV кварталі 2021 року.

"Очікування щодо зростання цін на покупні товари та послуги залишаються високими: баланс відповідей - 90,6% (у III кварталі 2021 року – 85,8%). Також на високому рівні залишається очікування щодо зростання цін на продукцію/послуги власного виробництва: баланс відповідей – 68,0% (у попередньому кварталі – 60,9%)" , - йдеться в повідомленні.

Респонденти відзначили, що серед головних причин зростання вартості продуктів і послуг: ціни на енергоносії (68,5%), ціни на сировину і матеріали (65,4%), вартість трудових ресурсів (54,4%), курс гривні до іноземних валют (31,3%), ціни на світових ринках (26,5%), податковий тиск (15,6%), а також рівень процентної ставки за кредитами (6%).

Квартальне опитування проводилося з 3 листопада 2021 року по 1 грудня 2021 року. В опитуванні взяли участь 688 підприємств з 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей). Серед опитаних підприємств 20,8% – компанії оптової та роздрібної торгівлі,18,3% – переробної промисловості,14,7% – сільського господарства, 13,2% – транспорту та зв'язку, 6,7% - добувної промисловості, 4,5% - енерго – та водопостачання, 3,2% - будівництва, 18,6% - інші.

Держрегулювання цін:

Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.

12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, у тому числі та на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Кабмін заборонив встановлювати торгову націнку понад 10% на крупу гречану, цукор-пісок, Борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі) та масло вершкове жирністю 72,5%.

Гранична націнка діятиме до кінця карантинних обмежень.