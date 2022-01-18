Податкова знижка: як повернути гроші за навчання дітей

З 2011 року чимало батьків, які оплачують навчання своїх дітей, скористалось послугою з відшкодування коштів. Що таке податкова знижка на навчання, як її отримати та що для цього потрібно зробити, повідомляє Finance.ua.

Що таке податкова знижка на навчання? Податкова знижка – це сума, на яку дозволяється зменшити розмір сплаченого особою податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з оплатою нею послуг навчання.

Як зазначають у Бюро безоплатної правової допомоги, відшкодовуються витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, навчання в аспірантурі.

Хто може оформити податкову знижку:

сам студент (якщо він має офіційний заробіток, з якого сплачує податки);

мати або батько (якщо офіційно працевлаштовані та сплачують податки).

Особа, яка хоче отримати податкову знижку на навчання повинна відповідати таким критеріям:

бути громадянином України та мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (виключенням є ситуація, коли особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті);

здобувати освіту у вітчизняному навчальному закладі. При цьому, форма власності (державна, комунальна, приватна) і форма навчання в ньому (денна, заочна, вечірня) не мають значення. Але основним видом діяльності такого закладу повинна бути освітня діяльність;

не бути приватним підприємцем.

Куди слід звернутись для повернення частини коштів за навчання? Для отримання податкової знижки на навчання необхідно звернутися до територіального органу Державної податкової служби України за місцем реєстрації платника податків.

Податкову декларацію можна подати як особисто, так і в електронній формі, скориставшись сервісом «Електронний кабінет платника».

Перелік документів для отримання податкової знижки:

заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування;

копія паспорта та ідентифікаційного коду особи, яка сплатила за навчання, (якщо за навчання сплачує член сім’ї);

копія паспорта (свідоцтва про народження) особи, яка навчається;

податкова декларація про майновий стан і доходи за затвердженою формою (далі – податкова декларація);

відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, чеки щодо суми сплачених коштів за вказаний період;

договір з навчальним закладом, в якому обов’язково повинно бути відображено вартість навчання та строк оплати;

довідка про заробітну плату за звітний період з обов’язковим включенням сум утримуваних податків;

документи, що підтверджують ступінь споріднення у разі компенсації вартості навчання членом сім’ї першого ступеня споріднення (наприклад, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб).

Терміни подання документів та строки виплати коштів. Граничний термін подання податкової декларації для реалізації права на податкову знижку за попередній рік – до 31 грудня поточного року. Якщо ж ви не скористались цією можливістю у вказані терміни – проґавили свій шанс.

Сума, яку вам відшкодують, буде зарахована на ваш банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або ж вам направлять її поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, впродовж 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Розмір податкової знижки – 18 % від вартості навчання. Враховуються фактичні витрати понесені у минулому році. Також сума податкової знижки не може перевищувати розмір сплаченого податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) із заробітної плати. Однак зазначимо, що вигідніше оформлювати податкову знижку на того члена сім’ї, хто отримує більшу зарплату.