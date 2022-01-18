Гольова передача українця принесла сенсаційну перемогу

Драматичною перемогою скромної "Спеції" над грандом у Мілані завершився матч 22 туру італійської футбольної Серії А, повідомляє Обозреватель.

Український півзахисник гостей стадіону "Сан-Сіро" Віктор Коваленко на 96-й (!) хвилині зробив гольовий пас на Еммануеля Гьясі, і представник Гани приніс "Спеції" перемогу з рахунком 2:1.

Хоча спочатку для "Мілана" все складалося добре. Молодий португалець Рафаел Леау наприкінці першого тайму відкрив рахунок після того, як на хвилину раніше його французький партнер Тео Ернандес не реалізував пенальті. Але після перерви колумбієць Агудело відновив рівновагу.

Наприкінці команда зіркового шведа Златана Ібрагімовича ледь не вирвала перемогу. Але в контратаці суддя поспішив зі свистком про порушення правил з боку "Спеції", хоча буквально за секунду міланський бразилець Жуніор Мессіас відправив м'яч у ціль. Футболісти "Мілана" ледь не роздерли арбітра, який відразу усвідомив свою помилку.

А наприкінці Коваленка, який вийшов на заміну на 80-й хвилині, допоміг відзначитися Гьясі та принести команді три очки. Дивіться найкращі моменти яскравого матчу.

"Мілан" через несподівану осічку не зміг обійти "Інтер" і залишився на другому місці. А ось "Спеція" підстрибнула з 16-ї на 14-ту позицію.