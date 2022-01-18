Профілактика старіння шкіри обличчя: як запобігти процесу

З віком люди починають в'янути, однак у деяких старіння обличчя відбувається набагато повільніше, тому вони ще довго виглядають молодо. Слід зазначити, що старіння є неминучим процесом. Згодом в організмі людини уповільнюється обмін речовин, органи починають втрачати здатність повноцінно виконувати свої функції, повідомляє Rsute.ru.

Людському організму потрібне збалансоване харчування. Постійні строгі дієти можуть спровокувати раннє старіння. Потрібно вибирати продукти рослинного походження, які містять антиоксиданти. Останні вважаються сильним захистом від старіння.

Найкраще старіння уповільнюють вітаміни Е, С, селен та бета-каротин. Такі складові є в ожині, помідорах, перці, горіхах, моркві, баклажанах. А ось нічне перекушування, небажання гуляти на вулиці, любов до жирної їжі негативно вплинуть не тільки на шкіру, а й на загальний стан організму.

Дуже важливий і косметичний догляд. Всі маски, гелі та креми повинні бути підібрані відповідно до віку, фізичного стану шкіри. Якщо розпочати вчасно використовувати антивіковий крем, цілком реально відстрочити появу ознак старіння.