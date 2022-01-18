Зарплати українських розробників показали рекордне зростання

За даними зимового опитування, зарплати українських IT-фахівців показали рекордне зростання за останні пів року. Медіанні зарплати архітекторів перевищили $6000, найвища медіана залишається у Scala-розробників $5300, повідомляє Новое время.

Друге півріччя 2021 стало рекордним за рівнем зростання зарплат українських IT-фахівців, особливо це стосується співробітників з досвідом роботи. Про це йдеться у результатах опитування профільного порталу DOU.

Медіанні зарплати архітекторів перетнули позначку $6000, зарплата Senior Java збільшилася на $800. При цьому, найвища медіана залишається у Scala-розробників $5300.

Так, медіанні зарплати архітекторів, лідів та сеніор-розробників зросли на $500. Зарплати міддлів та джунів зростали повільніше на $300 та $100. Компенсація стажистів майже не змінилася — вона зросла лише на $10 за останні пів року.﻿

Інфографіка: DOU.UA

За результатами опитування зростання зарплати сповільнюється після п'яти років роботи в галузі. Більшість джуніорів мають до двох років досвіду і можуть розраховувати на збільшення $300-400 щорічно. Міддли мають досвід від 2 до 4 років з приростом $500-600 щороку.

У сеніор-розробників найчастіше досвід роботи становить від 10 років, але вони отримують грейд приблизно з п'яти років досвіду. У цих фахівців зарплата зростає одразу на $1000, але надалі підвищення не настільки суттєві — $250-500 щорічно.﻿

Інфографіка: DOU.UA

Як основна мова програмування найпопулярнішим залишається JavaScript (19%). Далі йдуть C#/.NET і Java (по 15%). TypeScript зрівнявся з PHP (практично по 11%).

Зазначається, що найбільше розробників все ще мешкає у Києві — 42% від загальної кількості респондентів. На другому місці знаходиться Львів (14%), на третьому - Харків (13%). Медіанний вік – 29 років. Частка жінок серед розробників досі залишається низькою – лише 7%.

За результатами літнього опитування DOU, за перше півріччя 2021-го зарплати українських IT-фахівців зросли на 20%, а зарплати решти фахівців у галузі — на 18%.