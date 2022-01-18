Вчені З'ясували, звідки походить шизофренія та біполярний розлад

Вчені з Університету Кардіффа виявили новий зв'язок між порушенням розвитку клітин мозку та ризиком шизофренії й інших психічних розладів, повідомляє 24 Канал.

Генетичні мутації та розвиток мозку

Так, британські дослідники намагалися по-справжньому зрозуміти першопричини психічних розладів. Тож зосередилися на вивченні розвитку клітин мозку.

Їм вдалося виявити нові зв'язки та вперше пов'язати генетичні порушення певних клітинних процесів з ризиком розвитку шизофренії, біполярного розладу, депресії, аутизму та інших захворювань.

Вже було раніше відомо, що генетичні мутації порушують розвиток мозку і можуть призвести до розвитку симптомів психічних розладів. Проте досі часу вчені не знали, які процеси у цьому механізмі порушені.

Подробиці механізму походження психічних розладів дітей і дорослих

Експерименти розпочалися з вивчення нейрогенезу – процесу народження та розвитку клітин головного мозку. Їх вчені виростили з плюрипотентних стовбурових клітин.

Науковці ідентифікували кілька наборів генів, які включаються у цьому процесі та, ймовірно, відіграють важливі функціональні ролі. Виявилося, що генетичні чинники ризику, що сприяють розвитку шизофренії та інших психічних захворювань, були сконцентровані у цих наборах.

Незабаром вчені показали, що при порушенні активації цих наборів змінюється форма, рух і електрична активність клітин мозку, що може призводити до хвороби.

Встановили, що ці порушення впливали на розвиток психічних ранніх розладів – затримку розвитку, аутизм, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, а також розладів з пізнім початком – біполярного розладу та депресії.

"Це говорить про те, що деякі біологічні шляхи, вперше включені в ранньому пренатальному мозку, можуть залишатися активними в пізнішому віці, а генетичні варіації в цих шляхах сприяють захворюванню, порушуючи як розвиток, так і функціонування зрілого мозку," , – заявив співавтор роботи Ендрю Поклінгтон.

Він додав, що хоча багато чого ще потрібно вивчити, робота надає цінну інформацію про походження психічних розладів, зокрема шизофренію.