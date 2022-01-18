Ломаченка викликають на мегафайт проти Танка

Тренер непереможного американця Джервонти Девіса бажає, щоб його підопічний зустрівся з українцем Василем Ломаченком. Він сподівається, що бій відбудеться вже цього року, повідомляє Сьогодні.

Келвін Форд вважає, що поєдинок Девіс – Ломаченко стане справжнім мегафайтом. Поки що для Васі ближче бій із Джорджем Камбососом.

"Чекаємо на цей бій. О, це будуть ті ще шахи. Не знаю, чи прийме Лома поєдинок, але скажу вам по правді, що це був би мегабій. Це з тих поєдинків, які вболівальники вже зачекалися.

Не знаю, які у Ломаченка плани на 2022 рік. Але впевнений, що всі ці топи дивізіону більше не можуть тягнути. Час битися один з одним. Тому вірю, що рік буде насиченим на події", – зізнався Форд.

Девіс здобув на професійному рингу 26 перемог (24 – нокаутом) і жодного разу не програв! цей американець володіє поясом регулярного чемпіона світу за версією WBA.