Усик яскраво відсвяткував своє 35-річчя
Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усік яскраво відзначив свій день народження. Знаменитому українському боксеру виповнилося 35 років, повідомляє УНІАН.
У подарунок Олександр Усік отримав величезний торт. Задмухуючи свічки, українець виконав запальний танець.
Нагадаємо, у квітні планується реванш Усіка з Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейте.
Усік - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усіка та Джошуа було прописано опцію реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа користувався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, у березні чи квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу у Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари у поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Найімовірнішим місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, і навіть країни Близького Сходу.