Усик яскраво відсвяткував своє 35-річчя

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усік яскраво відзначив свій день народження. Знаменитому українському боксеру виповнилося 35 років, повідомляє УНІАН.

У подарунок Олександр Усік отримав величезний торт. Задмухуючи свічки, українець виконав запальний танець.

Нагадаємо, у квітні планується реванш Усіка з Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейте.

Усік - Джошуа: що відомо про реванш