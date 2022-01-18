Окружний адмінсуд Києва "замінували"

В одному з приміщень Окружного адміністративного суду Києва (Печерський район) відбувається евакуація працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє ОАСК.

"У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування одного із приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, що по вул. Болбочана, 8, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду" , - йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.