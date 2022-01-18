Завтра до України прибуде держсекретар США – джерело

Завтра, 19 січня у Києві з офіційним візитом перебуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними джерел видання, точний порядок денний переговорів поки невідомий.

Однак, не важко припустити, що перш за все обговорюватимуться питання безпеки України у зв’язку зі стягуванням російських військових поблизу українського кордону, заходи стримування, надання додаткової допомоги та зброї, а також можливі санкції у разі масованого вторгнення РФ.

10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.