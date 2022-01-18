Росіяни відразу біжать, як запахне смаженим - Гордон про Путіна
Росія не планує вторгнення в Україну, напруження ситуації – це лише брязкання зброєю для підвищення ставок. Про це заявив журналіст та блогер Дмитро Гордон, повідомляє Сьогодні.
"Я не вірю в напад Росії, я вірю в те, що за допомогою того, що він нібито нападе на Україну, Путін підіймає свої ставки перед цивілізованим світом. Я не сказав би, що перед Байденом (підіймає ставки – ред.), саме перед цивілізованим світом", – сказав він.
"Путін чудово розуміє, як з ким треба поводитися, він чудово знає своїх західних партнерів, і, якщо страшно, він відразу втікає", - сказав він.
Як приклад, Гордон навів приклад Казахстану, куди РФ запровадила обмежений контингент військ у складі місії ОДКБ.
"Згадайте, з якою помпою було обставлено прихід російських військ до Казахстану. А тоді ще прес-секретар Блінкін сказав, що росіяни приходять швидко, а йдуть повільно. І подивіться, як вони пішли, коли запахло смаженим. А смажене – це спільна позиція Китаю і Туреччини. Як тільки китайські та турецькі партнери сказали "він Путіну", він тут же забрався геть. Ось так це відбувається у світовій політиці", - зазначив Гордон.