Росіяни відразу біжать, як запахне смаженим - Гордон про Путіна

Росія не планує вторгнення в Україну, напруження ситуації – це лише брязкання зброєю для підвищення ставок. Про це заявив журналіст та блогер Дмитро Гордон, повідомляє Сьогодні.

"Я не вірю в напад Росії, я вірю в те, що за допомогою того, що він нібито нападе на Україну, Путін підіймає свої ставки перед цивілізованим світом. Я не сказав би, що перед Байденом (підіймає ставки – ред.), саме перед цивілізованим світом" , – сказав він.

"Путін чудово розуміє, як з ким треба поводитися, він чудово знає своїх західних партнерів, і, якщо страшно, він відразу втікає" , - сказав він.

Як приклад, Гордон навів приклад Казахстану, куди РФ запровадила обмежений контингент військ у складі місії ОДКБ.