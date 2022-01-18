Вітер ослабне і вдарять морози: прогноз погоди на Водохреща

У середу, 19 січня, погода﻿ в Україні зміниться. Вітер ослабне та з’являться морози, повідомляє Новое время.

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За прогнозами синоптика Наталки Діденко, найближчої ночі температура повітря в Україні опуститься до -4 -9 градусів, а на північному сході до -10 -15 градусів.

Вдень очікується -2 -5 градусів, у Полтавській, Сумській, Харківській областях -8 -11 градусів.

Серйозних опадів не передбачається, лише у східній частині можливий сніг.

На дорогах очікується ожеледиця.

У Києві 19 січня вітер стихне, сніг малоймовірний. Температура повітря вночі опуститься до -8, вдень -1 -4 градуси. Очікується ожеледиця.