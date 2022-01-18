У Польщі запропонували заздалегідь підготувати санкції проти РФ

Влада Польщі виступає за те, щоб заздалегідь підготувати санкції проти Росії на випадок агресії, що нібито готується проти України. Про це в ефірі Польського радіо заявив заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач, повідомляє Газета.ru.

"Є намір підготувати список потенційних санкцій на випадок ескалації, дій Росії, які можуть бути реалізовані на території України або в кіберпросторі з метою дестабілізації" , - заявив він.

За словами Пшидача, питання запровадження антиросійських санкцій уже обговорювалося серед дипломатів минулого тижня. Заступник глави МЗС Польщі наголосив, що Варшава виступає за те, щоб «бути в готовності, а не прокидатися в момент атаки».