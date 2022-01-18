Президентом Європарламенту обрано Роберту Метсолу

Президентом Європарламенту обрано Роберту Метсолу

На посаду президента Європейського парламенту другої половини каденції цієї інституції обрано депутата від групи європейських народників, представника Мальти Роберту Метсолу (Roberta Metsola), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше Метсола обіймала посаду першого віце-президента Європарламенту, а з 11 січня після передчасної смерті президента Давида Сассолі виконувала обов'язки президента.

Таким чином, Метсола стала третьою жінкою, яка очолила Європейський парламент після Сімони Вейл (Франція, обіймала посаду з 1979 по 1982 роки) та Ніколь Фонтейн (обіймала посаду з 1999 по 2002 роки).

За неї проголосували 458 депутатів при тому, що більшість мала скласти 309 голосів. Результати таємного голосування, яке відбулося у вівторок, оголосив віце-президент парламенту Педро Перейра.

Як повідомлялося раніше, у виборах взяли участь чотири кандидати – Метсола, Аліса Кунке (Alice Kuhnke, зелені), Косма Злотовські (Kosma Złotowski, консерватори) та Сіра Рего (Sira Rego, ліві).

Мандат нинішнього Європейського парламенту розрахований на період із 2019 по 2024 роки. Першу половину – два з половиною роки – президентує представник однієї з найбільших політичних груп, другу – іншої найбільшої політичної групи. Традиційно цей період ділять соціалісти та європейські народники.

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