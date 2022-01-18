Президентом Європарламенту обрано Роберту Метсолу

На посаду президента Європейського парламенту другої половини каденції цієї інституції обрано депутата від групи європейських народників, представника Мальти Роберту Метсолу (Roberta Metsola), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше Метсола обіймала посаду першого віце-президента Європарламенту, а з 11 січня після передчасної смерті президента Давида Сассолі виконувала обов'язки президента.

Таким чином, Метсола стала третьою жінкою, яка очолила Європейський парламент після Сімони Вейл (Франція, обіймала посаду з 1979 по 1982 роки) та Ніколь Фонтейн (обіймала посаду з 1999 по 2002 роки).

За неї проголосували 458 депутатів при тому, що більшість мала скласти 309 голосів. Результати таємного голосування, яке відбулося у вівторок, оголосив віце-президент парламенту Педро Перейра.

Як повідомлялося раніше, у виборах взяли участь чотири кандидати – Метсола, Аліса Кунке (Alice Kuhnke, зелені), Косма Злотовські (Kosma Złotowski, консерватори) та Сіра Рего (Sira Rego, ліві).

Мандат нинішнього Європейського парламенту розрахований на період із 2019 по 2024 роки. Першу половину – два з половиною роки – президентує представник однієї з найбільших політичних груп, другу – іншої найбільшої політичної групи. Традиційно цей період ділять соціалісти та європейські народники.