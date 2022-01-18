Пішов з життя легенда світового футболу

У вівторок, 18 січня, у віці 88 років пішов із життя легендарний гравець і президент мадридського "Реала" Франсіско Хенто, повідомляє УНІАН.

Іспанець виступав за мадридський клуб із 1953 по 1971 рік.

"Футбольний клуб "Реал", його президент і рада директорів глибоко жалкують про смерть Франсіско Хенто - почесного президента "Реала", однієї з найбільших легенд мадридського клубу та всього світового футболу. "Реал" хотів би висловити свої співчуття, кохання та підтримку його родичам , колегам та близьким.

Фігура Пако Хенто чітко представляє всі цінності мадридського "Реала", вона була і буде зразком для клубу та всього світу спорту. Шанувальники "Королівського клубу" та незалежні любителі футболу завжди пам'ятатимуть його як одну з великих легенд" , - написала прес-служба "Реала" на офіційному сайті.

Загалом Хенто завоював із "Реалом" 23 трофеї, що є клубним рекордом. Цього тижня його наздогнав за кількістю титулів Марсело.

Франсіско Хенто: досягнення у кар'єрі