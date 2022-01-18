Пішов з життя легенда світового футболу
У вівторок, 18 січня, у віці 88 років пішов із життя легендарний гравець і президент мадридського "Реала" Франсіско Хенто, повідомляє УНІАН.
Іспанець виступав за мадридський клуб із 1953 по 1971 рік.
"Футбольний клуб "Реал", його президент і рада директорів глибоко жалкують про смерть Франсіско Хенто - почесного президента "Реала", однієї з найбільших легенд мадридського клубу та всього світового футболу. "Реал" хотів би висловити свої співчуття, кохання та підтримку його родичам , колегам та близьким.
Фігура Пако Хенто чітко представляє всі цінності мадридського "Реала", вона була і буде зразком для клубу та всього світу спорту. Шанувальники "Королівського клубу" та незалежні любителі футболу завжди пам'ятатимуть його як одну з великих легенд" , - написала прес-служба "Реала" на офіційному сайті.
Загалом Хенто завоював із "Реалом" 23 трофеї, що є клубним рекордом. Цього тижня його наздогнав за кількістю титулів Марсело.
Франсіско Хенто: досягнення у кар'єрі
- Хенто – єдиний гравець в історії футболу, який виграв 6 Кубків європейських чемпіонів.
- За 18 сезонів у "Реалі" він виграв 6 євротрофеїв, 12 титулів чемпіона Іспанії, два Кубки країни, один Міжконтинентальний кубок та низку інших турнірів.
- У складі "Королівського клубу" Хенто зіграв 600 матчів та забив 182 голи.
- Після закінчення кар'єри футболіста працював тренером у другій команді "Реала" ("Кастіллі"), а також у деяких інших командах.