Місія ОБСЄ не знайшла підтвердження витоку хімікатів у Горлівці

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ перевіряє повідомлення української розвідки про витік хімікатів у Горлівці. Поки підтвердження даної інформації немає.﻿ Про це, з посиланням на звіт місії ОБСЄ, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

"16 і 17 січня місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в Горлівці (непідконтрольне уряду місто, 39 км на північний схід від Донецька). СММ зафіксувала там спокійну ситуацію і буде продовжувати уточнювати інформацію" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що в Горлівці на хімічному заводі "Стирол" стався витік хімікатів. Також повідомлялося, що російська сторона нібито може використовувати даний факт, щоб звинуватити Україну в хімічній атаці, і як привід для масштабного вторгнення.