Венедіктова зайняла пасивну позицію у справі Порошенка – джерела

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступає проти переслідування Петра Порошенка, тому посіла пасивну позицію у кримінальній справі проти експрезидента, повідомляє Страна.UA.

Про це розповіли виданню джерела в Офісі генпрокурора та партії "Європейська солідарність".

За інформацією джерел в "ЄС", останніми днями генеральний прокурор України Ірина Венедиктова виходила на різних представників цієї партії та розповідала, що вона була проти оголошення підозри колишньому президентові країни Петру Порошенку. Вона вважає це свавіллям і ніяк не підтримує.

Джерело у силових структурах також підтверджує пасивну позицію генпрокурора щодо розслідування кримінальної справи проти Порошенка.

"Не виключено, що багато в чому через таку позицію генпрокурора справа проти Порошенка йде з таким скрипом" , - вважає джерело.

Також він каже, що у юридичних колах вже давно ходять чутки про досить тісні зв'язки Ірини Венедиктової з одним із близьких соратників Порошенка Олександром Грановським.