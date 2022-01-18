ПФУ назвав категорію з пенсіями 90 тисяч гривень

Станом на 1 січня 2022 року середній розмір довічного грошового утримання суддів склав 90,8 тисяч гривень. За рік пенсії суддів зросли на 33,6% (з 67,9 тисяч гривень), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними ПФУ, середні виплати становили: