ПФУ назвав категорію з пенсіями 90 тисяч гривень
Станом на 1 січня 2022 року середній розмір довічного грошового утримання суддів склав 90,8 тисяч гривень. За рік пенсії суддів зросли на 33,6% (з 67,9 тисяч гривень), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За даними ПФУ, середні виплати становили:
- пенсії за віком - 8 051 951 осіб, середня пенсія - 3 944,81 гривень,
- по інвалідності - 1 491 113 осіб, середня пенсія - 3 269,78 гривень,
- у зв'язку з втратою годувальника - 637 669 осіб, середня пенсія - 3 730,71 гривень,
- за вислугу років - 588 470 осіб, середня пенсія - 6 442,85 гривень,
- соціальні пенсії - 68 284 осіб, середня пенсія-1 955,65 гривень,
- довічне грошове утримання суддів - 3 630 осіб, середня пенсія - 90 822,18 гривень.