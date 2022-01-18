Назарбаєв вперше виступив зі зверненням після протестів у Казахстані

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вперше від початку протестів в країні звернувся до народу і заявив, що "нікуди не їхав", повідомляє Новое время.

"Відповідаючи на численні звернення на мою адресу, і в зв’язку з публікаціями в засобах масової інформації, повідомляю, що я в 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і наразі перебуваю на заслуженному відпочинку і з Казахстану нікуди не їхав" , – сказав він.

За його словами, конфлікту з Токаєвим у нього немає.

"Ніякого конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні" , – сказав він.

У ЗМІ з’являлась інформація, що Нурсултан Назарбаєв і його дочки з сім'ями залишили країну. The Insider писав, що в Дубаї, де розташована нерухомість сім'ї Назарбаєва, сів секретний літак із Нур-Султана. Також киргизьке видання 24.kg повідомляло, що два літаки сім'ї Назарбаєва прилетіли в Киргизстан.

12 січня посол Казахстану в Азербайджані Сержан Абдикарімов запевнив, що Назарбаєв перебуває у Казахстані.