Іспанія почне штрафувати за рекламу криптовалют
Іспанія обмежить рекламу криптовалют у соцмережах з боку відомих блогерів. Це перше подібне рішення у Євросоюзі, повідомляє Лента.Ру.
Регулювати цю сферу в країні розпочне Національна комісія з фондового ринку. Від блогерів вимагають як мінімум за десять днів повідомляти владу про рекламні пости про цифрову валюту, якщо їхня аудиторія в Іспанії перевищує 100 тисяч користувачів, інакше лідерам думок загрожуватимуть штрафи до 300 тисяч євро.
Крім того, блогери тепер зобов'язані звітувати про винагороди за рекламу криптовалюти. Вони повинні розміщувати
«чіткі, збалансовані, нейтральні та чесні» повідомлення про ризики, пов'язані з цифровими активами.