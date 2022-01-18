Іспанія почне штрафувати за рекламу криптовалют

Іспанія обмежить рекламу криптовалют у соцмережах з боку відомих блогерів. Це перше подібне рішення у Євросоюзі, повідомляє Лента.Ру.

Регулювати цю сферу в країні розпочне Національна комісія з фондового ринку. Від блогерів вимагають як мінімум за десять днів повідомляти владу про рекламні пости про цифрову валюту, якщо їхня аудиторія в Іспанії перевищує 100 тисяч користувачів, інакше лідерам думок загрожуватимуть штрафи до 300 тисяч євро.