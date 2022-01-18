Захарова: інсайд про від'їзд дипломатів РФ з України – це вкид СБУ

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала﻿ матеріал газети The New York Times про евакуацію російських послів та їхніх сімей з України.

"Посольство та Генконсульства Росії в Україні працюють у штатному режимі. Роблять вони це всупереч нападам на російські закордонні установи з боку українських радикалів та провокаціям місцевих силовиків" , - написала вона.

Вона додала, що стосовно дипломатів, адміністративно-технічного персоналу та членів їхніх сімей надходять загрози, зокрема й персональні.

"Про все це регулярно повідомляється українській стороні у вигляді нот протесту. Один із недавніх прикладів - напад на Генеральне консульство Росії у Львові із застосуванням пляшок із запалювальною сумішшю" , - зазначила Захарова.

Захарова також написала, що The New York Times не зверталися за коментарем до МЗС РФ.

"Якби американська газета звернулася до нас за коментарем, вона б про це (про роботу посольств у штатному режимі - ред) дізналася. Але тоді, мабуть, зникло б бажання публікувати весь матеріал, і, відповідно, втрачено можливість у черговий раз "хайпанути" на темі "російської агресії" , - написала представник МВД РФ.

Раніше газета NYT з посиланням на високопоставленого співробітника СБУ повідомила, що Росія збирається евакуювати дипломатів з України.