Продажі автомобілів класу люкс стали рекордними

Бренди автомобілів класу люкс, такі як Rolls-Royce, Bentley, Porsche та BMW, повідомили про рекордні продажі у 2021 році попри дефіцит чипів та скорочення поставок у масовому сегменті, повідомляє Економічна правда.

Так, компанія Rolls-Royce, що належить BMW, продала минулого року рекордні 5 586 автомобілів, що на 49% більше, ніж роком раніше.

Продажі Bentley також стали рекордними - 14 659 штук (плюс 31%). Porsche, яка входить до групи Volkswagen, продала 301 915 автомобілів, що на 11% перевищує показник попереднього року.

Автовиробники пояснюють це тим, що заможні покупці більше за інших виграли від відновлення економіки, буму криптовалют і різкого зростання цін на акції.

"Зіткнувшись із необхідністю обмежувати виробництво через пандемію та нестачу чипів, автовиробники перенаправили наявні ресурси на випуск найдорожчих і прибуткових автомобілів" , - пише видання.

"На нас навряд чи вплине нестача мікросхем" , - розповів газеті директор з продажу Bentley Motors Ален Фаві.

За його словами, процес у групі VW дуже централізований і одним із елементів для ухвалення рішення про розподіл компонентів є маржа рентабельності.

"З цього погляду ми маємо пріоритет, тому нам вдалося отримати всі необхідні мікросхеми" , - додав він.

При цьому продажі у світі основного бренду групи - VW - впали за рік на 8,1% і склали 4,9 млн штук, оскільки головний завод автовиробника у Вольфсбурзі працював не на повну потужність через брак чіпів.

Водночас президент Rolls-Royce Motor Cars Americas Мартін Фрічес пояснив зростання продажів тим, що покупці автомобілів бренду, кожен з яких коштує більше 300 000 доларів, виявилися частково захищені від труднощів, з якими багато хто зіткнувся під час пандемії.

Фрічес зазначив, що сьогодні середній вік покупця Rolls-Royce знизився до 43 років.

Крім цього, ще одним драйвером зростання продажів стали електромобілі.

У Porsche заявили, що електричний спортивний седан компанії Taycan минулого року вперше перевершив продажі культової спортивної моделі Porsche 911 - продали 41 296 цих електромобілів, це удвічі більше, ніж роком раніше.

При цьому продажі Porsche 911 також виявилися рекордними - 38 464 автомобіля.