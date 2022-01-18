"Динамо" думає про запрошення Шевченка на посаду головного тренера

Київське "Динамо" серйозно розглядає Андрія Шевченка як кандидата на посаду головного тренера команди після відставки українця з італійської "Дженоа", повідомляє Обозреватель.

Президент "біло-блакитних" Ігор Суркіс уже замислюється про майбутнього змінника нинішнього наставника чемпіонів України Мірчі Луческу.

Таким інсайдом поділився журналіст YouTube-каналу "Та То Таке" Сергій Болотніков у випуску програми 18 січня.

"За моєю інформацією, "Динамо" цілком реально розглядає кандидатуру Шевченка. Причому розглядали ще до "Дженоа", але тоді було зарано.

Нині вже можна готуватися. Тепер, коли його трохи "обламали", роги підпилили, то, у принципі, для нього це – добрий варіант" , - поміркував ведучий.

"Ігореві Суркісу треба зараз домовитися з Шевою, який півроку буде придивлятися до команди, і домовитися з Мірчею Луческу. Ми розуміємо, що Луческу – не вічний. Він знає, що наприкінці сезону йде. Усі спокійно до цього готуються, і влітку Шевченко в'їжджає на білому коні" , - намалював варіант інсайдер.

Нагадаємо, у 2016-2021 роках Андрій Миколайович працював із національною командою. З 7 листопада 2021 р. до 15 січня 2022 р. він тренував аутсайдера Серії А – "Дженоа". У 1994-1999 та 2009-2012 рр. він грав за "Динамо".