Валютний ринок вівторка: хід торгів

Ситуація на міжбанківському валютному ринку все менше схожа на контрольовану. Незважаючи на активні інтервенції Національного банку (а сьогодні регулятор із самого ранку продає валюту, стримуючи зростання), котирування безготівкового долара лише за першу половину торгової сесії зросли на покупці на 25 копійок – з 28,27 до 28,52 гривень.

Цінник на продаж підскочив на 20,5 копійки. І це при тому, що сьогодні з 9:30 Нацбанк «гасить хвилю», періодично закриваючи (задовольняючи) найдорожчі заявки на покупку. У коментарях провідним українським ЗМІ керівництво Національного банку наголошує на тому, що падіння гривні має винятково «психологічний характер». Але досі не зробило жодної заяви, спрямованої на те, щоб заспокоїти ринок.

Не відстає від безготівкового й готівковий долар. Налякані безперервним зростанням, оператори готівкового валютного ринку невпинно піднімають цінники на готівкового «американця», але попит не вщухає. Якщо вранці оптові обмінні пункти столиці продавали його по 28,45 гривень (на 30 копійок дорожче, ніж уранці понеділка), то на початок обідньої перерви – вже по 28,60-28,65 гривень. І лише по обіді, відреагувавши на невелике зниження на міжбанку, цінник опустили до 28,57 гривень. Втім, немає жодної впевненості, що до вечора долар знову не подорожчає, як це було вчора після обіду.

Євро на FOREX сьогодні продовжив зниження і на момент написання статті опустився до 1,1382 долара. Готівковий євро дорожчає синхронно з доларом, щоправда, не так сильно. За першу половину дня він додав у ціні ще 10 копійок: уранці його продавали по 32,32-32,35 гривні, а по обіді – вже по 32,43-32,45 гривні.

Російський рубль другий день поспіль здійснює різкі коливання між рівнями 75,60-75,70 та 76,70-76,80 рублів за долар. З одного боку, рубль підтримує зростання світових цін на нафту, з іншого, послаблюють геополітичні настрої, що змушують іноземних інвесторів виходити з російських цінних паперів. Готівковий рубль у столиці сьогодні подорожчав до 3,70-3,72 гривень за 10 рублів.

Зростає в ціні польський злотий. Сьогодні у столиці його продають по 7,10-7,17 гривень.