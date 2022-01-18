Ердоган не вірить у можливість вторгнення Росії в Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок назвав нереалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну, а також заявив, що має намір обговорити тему напруженості на кордоні з президентом Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну. Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава. Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі та свою власну ситуацію" , - сказав він турецьким журналістам.