Ердоган не вірить у можливість вторгнення Росії в Україну
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок назвав нереалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну, а також заявив, що має намір обговорити тему напруженості на кордоні з президентом Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну. Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава. Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі та свою власну ситуацію", - сказав він турецьким журналістам.
Ердоган також додав, що йому хотілося б
"обговорити це питання із президентом Росії Володимиром Путіним".