Кулеба заявив, що Україна не планує наступ на Донбасі

Україна не планує будь-який наступ на Донбасі для його деокупації, тому у Росії немає правдоподібних причин стягувати війська до українських кордонів

Про це йдеться у статті﻿ глави МЗС Дмитра Кулеби для Le Figaro.

"Москва ніколи не мала жодної правдоподібної причини стягувати понад сто тисяч військових довкола України, в той же час нагнітаючи войовничу риторику. Україна не планувала і не планує жодну наступальну військову операцію на Донбасі" , — зазначив він.

Україна, навпаки, разом з Францією і Німеччиною, як посередниками, провела 2021 рік у пошуку політичних і дипломатичних рішень на основі мінських угод, написав Кулеба.