З початку торгів у вівторок, 18 січня, ціни на газ у Європі впали на 100 доларів за тисячу кубометрів. Ф'ючерс на лютий на найбільшому європейському хабі TTF опускався до $878, свідчать дані біржі ICE, повідомляє Лента.Ру.

Станом на 13.55 котирування скоригувалися до 912 доларів за тисячу кубометрів. На початку дня ціна становила 1010 доларів.

Максимальну в історії вартість газу в Європі було зафіксовано 21 грудня — 2190,4 долара за тисячу кубометрів. Минулого тижня котирування коливалися в діапазоні 825-1130 доларів, проте на кінець тижня пішли у зріст.

Тоді ж Gas Infrastructure Europe (GIE) повідомила, що наповненість підземних сховищ газу в Європі становить 49,33 відсотка. Це на 16 процентних пунктів нижче, ніж у середньому за останні п'ять років.