У Києві 19-20 січня перекриють рух транспорту

До Києва 19 січня з офіційним візитом приїде Державний секретар США Ентоні Блінкен. У цей час у деяких районах буде тимчасово обмежено рух для усіх видів транспортних засобів, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Управління державної охорони України.

"19-20 січня у зв'язку з робочим візитом в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району." , - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", ними здійснюватиметься державна охорона самого держсекретаря США Ентоні Блінкена та делегації.