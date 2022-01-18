Нормандський процес важливо наповнити "конкретним змістом" – Бербок
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок за підсумками переговорів у Москві з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявила, що під час поїздки в Україну та Росію обговорила, як перезапустити "нормандський процес", повідомляє РИА Новости.
"Вчора я була в Києві, сьогодні в Москві, і ми ще продовжимо наші дискусії саме на кшталт того, як повернутися в рамках "нормандського формату" знову за стіл переговорів", - сказала міністр за підсумками зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
"Важливо знову наповнити конкретним змістом "нормандський процес", щоб знову просунутися лінією імплементації Мінських домовленостей. Це був би внесок у зміцнення безпеки в Європі та зміцнення безпеки для всіх нас. Учора в Києві і сьогодні тут, у Москві, я обговорювала ці кроки. Ми зважували взаємні пропозиції та обговорювали, як на всіх рівнях знову запустити цей процес", - наголосила вона.
"Ми, міністри закордонних справ, і це попередній підсумок наших переговорів, зробимо все для того, щоб якнайшвидше розпочати кроки в цьому напрямку (проведення зустрічі Нормандського формату)", - додала Бербок.