Нормандський процес важливо наповнити "конкретним змістом" – Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок за підсумками переговорів у Москві з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявила, що під час поїздки в Україну та Росію обговорила, як перезапустити "нормандський процес", повідомляє РИА Новости.

"Вчора я була в Києві, сьогодні в Москві, і ми ще продовжимо наші дискусії саме на кшталт того, як повернутися в рамках "нормандського формату" знову за стіл переговорів" , - сказала міністр за підсумками зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Важливо знову наповнити конкретним змістом "нормандський процес", щоб знову просунутися лінією імплементації Мінських домовленостей. Це був би внесок у зміцнення безпеки в Європі та зміцнення безпеки для всіх нас. Учора в Києві і сьогодні тут, у Москві, я обговорювала ці кроки. Ми зважували взаємні пропозиції та обговорювали, як на всіх рівнях знову запустити цей процес" , - наголосила вона.