У Нафтогазі заявили про можливість зупинити запуск "Північного потоку-2"

Радниця голови НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук заявляє, що є дві площини для зупинки запуску газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Економічна правда.

"Можливості для зупинки "Північного потоку" існують. Вони лежать в двох площинах – в політичній і в юридичній площині", - сказала Заліщук.

Якщо йдеться про юридичну площину, то, за її словами, це процедура сертифікації, яку має зрештою зробити німецький енергорегулятор. Також юридична площина існує в Європейській комісії, яка відповідно до європейського законодавства повинна переглянути це рішення і надати відповідну оцінку. Крім того, за словами Заліщук, не варто виключати судові процеси у цій справі.

"В політичній площині так само є інструменти для рішень у самої Німеччини, в ЄС і в США якраз через накладення санкцій. І в одній, і в іншій площині є кнопки, які можуть зупинити прокачку газу через "Північний потік – 2", - зазначила радниця.

На уточнення редактора "Європейської правди" про те, що ЄС може тільки обмежити прокачку газу, а не зупинити, вона не погодилася, стверджуючи, що у Євросоюзу є правила, які поширюються і на "Північний потік-2".