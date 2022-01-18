Тренер Девіса зацікавлений у поєдинку проти українця

Наставник американського боксера Джервонта Девіс Келвін Форд зізнався, що хотів би, аби його підопічний вийшов на ринг проти Василя Ломаченка. Він не впевнений, що українець ризикне битися з "танком", повідомляє 24 Канал.

Американець наголосив, що сподівається на поєдинок Ломаченко – Девіс. Він переконаний, що на цей бій чекають і вболівальники.

"Ми чекаємо цього бою. Як я говорив, це буде шахова партія. Я не знаю, ризикне чи Лома битися з "Танком", але, чесно кажучи, це був би мегафайт. Це поєдинок, якого чекають вболівальники", – сказав фахівець.

Проте Келвін не впевнений, що у наступному поєдинку його підопічний вийде на ринг проти українця.

"Я не знаю, проти кого буде наступний бій. Їм усім необхідно битися один з одним. Я чув, що Шакур Стівенсон намагається побитися з Ломаченко", – додав Форд.