Колишній футболіст збірної України погодився грати у Першій лізі

Середняк футбольної Першої ліги України, житомирське "Полісся", підписав контракт із колишнім нападником збірної України Пилипом Будковським. 29-річний уродженець Києва останнім часом грав за чернігівську "Десну", але покинув клуб, у якому є заборгованість із зарплати, повідомляє Обозреватель.

Офіційний сайт "Полісся" повідомив, що угода укладена на півтора роки. Будковський встиг пограти вже у багатьох клубах. Перебуваючи на контракті з "Шахтарем", форвард виступав за "Іллічівець", "Севастополь", "Зорю", французький "Сошо", бельгійський "Кортрейк", російський "Анжи" (причому двічі).

Примітно, що "Полісся" намагалося приховати від уболівальників факт виступу новачка у чемпіонаті Росії у 2016-2018 рр., не написавши про це у досьє футболіста.

За збірну України Будковський у 2014-2015 роках. провів шість матчів, не відзначившись ні голом, ні передачею. Нинішнього сезону нападник забив один м'яч у 19 матчах.

Після осінньої частини сезону 2021/2022 "Полісся" посідає дев'яте місце серед 16 колективів Першої ліги.