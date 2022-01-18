Стефанишина та глава МЗС Канади обговорили військову допомогу Україні

Віце-прем'єр-міністр із європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина обговорила з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі посилення військової допомоги, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сторони обговорили питання стримування збройної агресії Росії, підтримку євроатлантичних устремлінь України та співробітництво України та Канади в секторі безпеки та оборони.

Стефанишина підкреслила, що для стримування подальшої ескалації потрібно чітко сформувати такі кроки та запобіжні заходи. Зокрема, на її думку, продовження та запровадження жорсткіших санкцій є одним із необхідних інструментів для попередження військової загрози з боку Кремля.

"Ми прагнемо посилення двосторонньої співпраці з Канадою, США та Великобританією у військовому та оборонному секторах. Це на користь усіх демократичних країн, щоб обороноздатність України зміцнювалася і ми могли дати відсіч загрозі східного "сусіда" , - зазначила Стефанишина.

Зі свого боку, Жолі підтвердила єдність країн-членів НАТО у підтримці України та запевнила у продовженні плідної співпраці Канади з Україною.