Головна експортна галузь України показала рекордне зростання

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2021 році порівняно з 2020 роком зросло на 14,4%. Зростання стало максимальним з 2011 року (13,6%), свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Однак зростання фіксується на тлі низької бази минулого року (падіння на 10,1%).

За даними статистичного відомства, за січень-грудень 2021 року в рослинництві виробництво зросло на 19,9%, у тваринництві - скоротилося на 4,4%.

Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 19,2%, господарства населення - на 5,5%.

Зазначимо, за даними Державної митної служби, експорт товарів з України за 2021 рік склав 68,088 млрд доларів, що на 38% більше, ніж минулого року. Експорт продовольства за 2021 рік склав 27,710 млрд доларів, що на 25% більше, ніж у 2020 році.