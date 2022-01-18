Берлін не закривав небо для британських літаків з допомогою Україні

Лондон заперечує інформацію про нібито заборону Німеччини на перетин повітряного простору британським літакам, які прямували до України зі зброєю.﻿ Про це у коментарі журналісту BILD заявило британське оборонне відомство, повідомляє УНІАН.

"Німеччина не відмовляла у доступі до свого повітряного простору, оскільки Британія не подавала запит, між Великою Британією і Німеччиною з цього приводу не було ніяких суперечок" , - цитує журналіст відповідь МО.

Водночас у Лондоні не стали відповідати, чому відправили свої літаки довшим шляхом – в обхід Німеччини.

Раніше увагу на дивний маршрут британських літаків звернув засновник Conflict News Кайл Глен. Журналіст поцікавився у Twitter, чому два С-17 обрали шлях через Данію і Польщу, а не прямий – через Німеччину.

Тоді експерт припустив, що Берлін міг не пустити літаки зі зброєю для України через свою політику щодо постачання ЗСУ озброєння.