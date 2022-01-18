Лукашенко застеріг від повторення у Білорусі досвіду Казахстану

Змінювати політичну систему в Білорусі потрібно поступово і відповідно до Конституції та закону, інакше зміни можуть призвести до того, що "буде гірше, ніж у Казахстані, – буде як в Україні", заявив Олександр Лукашенко, повідомляє "Интерфакс".

Він сказав це на нараді з членами конституційної комісії та робочої групи щодо зміни Конституції у Мінську.

"В основі будь-яких змін і змін якраз має лежати Конституція, тому що все має бути за законом. Це природний процес змін. А починати треба як усі цивілізовані та грамотні люди. Можна зробити зміни таким чином, що буде гірше, ніж у Казахстані, - буде як в Україні. Тому все має бути планомірним" , - заявив Лукашенко.

Він додав, що потрібно намагатися вчитися не на своїх помилках, а отримувати досвід як із помилок, так і з позитивного у друзів, сусідів та ворогів.