У Києві вітер зірвав триметровий хрест з Софійського собору

У Києві сильний вітер зірвав триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору. Внаслідок падіння хреста ніхто не постраждав, повідомляє Depo.ua.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався посеред ночі. Зараз хрест направили на експертизу.

Скриншот видео / ТСН

За словами заступника генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадима Кириленка, хрести на соборі були замінені до Олімпіади-80 і їм лише 40 років.

Він зазначив, що при дотриманні технологій вони можуть стояти вічно. Але радянські реставратори, пояснює він, чи то дійсно поспішали, чи то припустилися помилки: основу хрестів, чорний метал, огорнули міддю.

"Є закони фізики, є правила хімії, вони непорушні… Ці метали між собою спрацювали і одне одного "з’їли. Термопара – взаємодія чорного металу з кольоровим" , – говорить він.

У "Софії Київській" розуміли, що хрести треба реставрувати, однак планувати такі роботи у холодну пору року неможливо, тож чекали літа. Але стихія внесла корективи.

Зараз працівники заповідника проводять позапланове обстеження куполів і хрестів. У разі необхідності хрести, які можуть становити небезпеку для відвідувачів та працівників музею, знімуть і чекатимуть літа, коли можна буде розпочати реставрацію.